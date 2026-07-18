Colpo di fucile verso un’auto in transito nel milanese, un uomo in ospedale

Milano – Colpi di fucile, almeno uno, Giovedì sera ad Arluno, lungo la strada provinciale, non lontano dalle zone di spaccio di droga nei boschi. È successo alle nove.Sul posto i carabinieri per ricostruire l’accaduto. Dalle prime informazioni, sembra che tre persone sui 35 anni, due uomini e una donna, fossero a bordo di un’auto in transito quando hanno incrociato un’altra vettura con un gruppo di stranieri. Uno di loro ha esploso un colpo di fucile verso l’auto, ferendo l’uomo alla guida alla coscia e, in modo più leggero, l’altro uomo. L’automobilista è stato portato dai sanitari in elicottero in ospedale, a Varese, mentre i carabinieri stanno cercando di capire cosa sia successo e chi sia il responsabile; sul posto non hanno trovato nessuno. L’ipotesi più plausibile è quella di un conto in sospeso.