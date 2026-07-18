Furti, droga e movida nell’alessandrino: arrestate tre persone

Alessandria – Tre arresti, droga sequestrata e controlli nei luoghi della movida. È il bilancio dell’operazione condotta dalla polizia di Stato anche in provincia di Alessandria nell’ambito di una vasta attività nazionale contro la criminalità giovanile.Nel territorio alessandrino sono state arrestate tre persone. Due per reati contro il patrimonio: una sorpresa durante un furto in abitazione e l’altra ritenuta responsabile di diversi furti nei supermercati, anche ai danni di famiglie e anziani. Un cittadino straniero è invece finito in carcere nell’ambito dei controlli antidroga, che hanno portato al sequestro di circa 330 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina. I controlli hanno riguardato anche l’immigrazione irregolare. La Polizia ha individuato uno straniero che non aveva rispettato l’ordine del Questore di lasciare il territorio italiano e un’altra persona risultata irregolare. L’operazione nazionale coordinata dal Servizio centrale operativo e condotta con mille agenti, ha interessato numerose province italiane e ha portato complessivamente all’arresto o al fermo di 539 persone, tra maggiorenni e minorenni.