Incendio a Groppo, fiamme vicino alle case: evacuate sette persone

Casali di Groppo (SP) – L’incendio che sta interessando la zona di Casali di Groppo, nel Levante ligure, si è propagato pericolosamente vicino alle abitazioni. Per ragioni di sicurezza, sette persone sono state fatte allontanare precauzionalmente dalle proprie case. Sul posto stanno operando intensamente i mezzi aerei e le squadre a terra. Sono impegnati due elicotteri regionali e un Canadair, affiancati da numerosi vigili del fuoco e volontari della Protezione civile.Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta per contenere le fiamme e impedire che l’incendio si estenda ulteriormente verso le zone abitate. Al momento non si registrano feriti.