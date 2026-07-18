Incidente sulla Sp11 a Cigliano: due motociclisti feriti, uno in gravissime condizioni

Cigliano (VC) – Incidente stradale oggi pomeriggio Sabato 18 Luglio sulla Sp11, nei pressi della tangenziale di Cigliano, nel vercellese. Lo scontro, avvenuto intorno alle 13-30, ha coinvolti due motociclisti di 45 e 47 anni. Secondo le prime informazioni, i due uomini erano in sella alle rispettive moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati lungo il tratto di strada provinciale. Uno dei due motociclisti, soccorso dai sanitari del 118, sembra sia in condizioni gravissime. E’ stato trasferito in elisoccorso al CTO di Torino. L’altro uomo coinvolto, è stato invece trasportato in ambulanza all’ospedale di Vercelli, anche lui in codice rosso, per le cure e gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato allo scontro.