Infortunio al Polo Chimico di Spinetta: ragazzo di 26 trasferito d’urgenza al Cto di Torino

Spinetta Marengo (AL) – Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata all’interno del Polo Chimico. Un ragazzo di 26 anni è stato soccorso dall’equipe sanitaria del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Alessandria in codice giallo. La vittima, dopo i primi accertamenti all’ospedale di Alessandria, è stata trasportata al Cto di Torino. Avrebbe riportato serie lesioni ad una mano. Gli accertamenti su quanto accaduto sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal per chiarire la dinamica dell’accaduto.