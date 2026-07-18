Rifiuta la droga e gli strappano la catenina: la reazione del ragazzo fuori da un locale a Milano

Milano – Prima l’approccio con la scusa di vendere della sostanza stupefacente, poi il rifiuto categorico e la violenza. È finita con un arresto per tentata rapina impropria la notte di follia andata in scena in via Molino delle Armi a Milano, dove un ragazzo di 26 anni è stato aggredito per strada all’esterno di un locale notturno.L’episodio è avvenuto intorno alle 3.30 di Venerdì. Secondo quanto ricostruito, l’aggressore – un senegalese di 24 anni – si è avvicinato a un giovane italiano di 26 offrendogli della droga. Davanti al “no” della vittima, il ragazzo di 24 anni ha reagito con violenza: si è scagliato contro il ragazzo e, con un gesto fulmineo, gli ha strappato una catenina d’oro dal collo, tentando poi di dileguarsi a piedi per le vie limitrofe. La fuga del malvivente è però durata pochissimo. La vittima non si è persa d’animo e ha reagito immediatamente, inseguendo il rapinatore per alcune decine di metri fino a raggiungerlo e a bloccarlo; ingaggiando una colluttazione. Nel frattempo, sul posto è scattato l’allarme e sono intervenute tempestivamente le volanti dell’Ufficio prevenzione generale della polizia di Stato. Gli agenti hanno preso in consegna il ragazzo, stringendogli le manette ai polsi. Oltre all’accusa di tentata rapina impropria, per il cittadino straniero è scattata anche una denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Perquisito dai poliziotti, il giovane è stato infatti trovato in possesso di un grammo di marijuana, confermando il movente iniziale dell’approccio. Nonostante la concitazione del momento e lo scontro fisico per bloccare il fuggitivo, per fortuna nessuno dei due giovani ha riportato ferite gravi e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118.