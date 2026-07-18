Soccorsi quattro alpinisti rimasti bloccati in parete ad Alagna Valsesia

Alagna Valsesia (VC) – Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel primo pomeriggio di oggi 18 luglio hanno effettuato un intervento per recuperare 4 persone bloccate nella zona del Monte Rosa, comune di Alagna Valsesia (VC). L’allarme è stato lanciato intorno alle 15.15 da due cordate che hanno sbagliato percorso di discesa dalla Punta Giordani, dopo essere salite lungo la Cresta del Soldato. Hanno tentato ugualmente di procedere verso valle, ma si sono trovate in una zona esposta dove sono rimaste bloccate e hanno chiamato il numero di emergenza. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso che ha avuto bisogno di supporto da parte dei tecnici del Soccorso Alpino di valle e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza a causa del forte vento in quota che rendeva difficoltose le operazioni.Intorno alle 17, i 4 alpinisti sono stati recuperati al verricello e ricondotti a valle dove una donna è stata visitata dal medico dell’equipe a causa dei postumi di una crisi di panico che l’aveva colpita durante la discesa.