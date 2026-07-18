Violenza a Genova: autista Amt aggredita e lancio di pietre contro un bus

18 Luglio 2026 REDAZIONE Nera 1

Violenza a Genova: autista Amt aggredita e lancio di pietre contro un bus

Genova – Doppio episodi di violenza che ha riguardato i mezzi Amt con un’autista della linea 161 aggredita e un bus della linea 71 danneggiato in seguito ad una rissa. Una situazione che ha portato i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal a proclamare uno sciopero immediato dalle 23,30 di venerdì 17 luglio a fine turno. Nella serata di Venerdì, denunciano i sindacati, una conducente della linea 161 è stata aggredita e malmenata a bordo del veicolo da un individuo per motivi legati alla viabilità. La lavoratrice ha riportato alcune ferite ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Villa Scassi. Il fatto è avvenuto intorno alle 21. Poco prima ancora un episodio di violenza a bordo dei bus Amt con il mezzo danneggiato con i vetri rotti e lattine di birra per terra. Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di Venerdì sulla linea 71 che da Degli porta a San Carlo di Cese. Alcuni ragazzi stranieri di rientro dai Laghetti di Nervi, forse ubriachi, hanno iniziato a lanciare delle pietre contro il bus come raccontato dall’autista del mezzo, lo stesso è immediatamente ripartito in direzione della rimessa, non risultano persone rimaste ferite ma il mezzo ha subito diversi danni come si vede anche da un video diffuso via social.

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