Frontale auto-bici: rider in codice rosso

Genova – Grave incidente stradale intorno alle ore 23 di sabato 18 luglio 2026, in corso Torino all’intersezione con corso Buenos Aires. Per cause in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente un’automobile guidata da una donna in direzione mare e una bicicletta elettrica con un rider che procedeva in direzione opposta. Sul posto è intervenuta l’ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese: il ciclista, un ragazzo di 28 anni in stato di coscienza alterato secondo quanto appreso dai soccorritori, impattando sul parabrezza della vettura ha riportato un sospetto trauma spinale e, anche in considerazione della dinamica, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.