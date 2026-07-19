Cadavere affiora dal Po a Torino: si indaga sulla morte di un uomo

Torino –Il corpo di un uomo di mezza età è affiorato nella mattinata di oggi, domenica 19 luglio, dal Po, all’altezza di ponte Balbis, a Torino. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 8, in un tratto del fiume in secca.A lanciare l’allarme è stato un passante che stava camminando lungo il corso d’acqua e ha notato il cadavere nel letto del fiume.Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Torino Centro, insieme ai colleghi del nucleo speleo-alpino-fluviale. La salma è stata recuperata e portata a riva per i successivi accertamenti.Lungo il Po sono arrivati anche gli esperti della Scientifica, chiamati a effettuare i rilievi utili a chiarire le circostanze della morte. Da una prima analisi esterna, secondo quanto emerso, sul corpo non sarebbero stati rilevati segni di fratture o lesioni sospette.Adesso spetterà alla polizia ricostruire quanto accaduto e verificare ogni elemento utile. Al momento, tra le ipotesi considerate, ci sarebbe quella del suicidio, indicata come probabile, ma gli accertamenti sono ancora in corso.L’identità dell’uomo e i contorni della vicenda dovranno essere definiti attraverso le verifiche investigative e gli eventuali ulteriori esami disposti dagli investigatori.