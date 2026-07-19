Ragazza di 20 anni scomparsa nel torinese: l’appello della madre per ritrovare Gemma Quarta

Torino – Cresce l’ansia per le sorti di Gemma Quarta, la ragazza di 20 anni di cui non si hanno più notizie da oltre una settimana. La giovane si è allontanata da una struttura di accoglienza a Moncalieri nel pomeriggio di sabato 11 luglio 2026, facendo perdere le proprie tracce.Secondo le prime ricostruzioni, quel sabato la ventenne è salita a bordo del bus della linea 67 diretto a Torino, con l’intenzione di raggiungere il quartiere di San Salvario. L’ultimo contatto considerato attendibile dagli inquirenti è avvenuto, però, qualche giorno dopo, precisamente nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 luglio, quando la ragazza è stata avvistata nella zona di Barriera di Milano. Da quel momento, il vuoto.La famiglia ha espresso profonda angoscia per il prolungarsi del silenzio e ha rivolto una supplica alla stessa Gemma, chiedendole solo di dare un segnale per confermare che sta bene, ribadendole tutto il proprio affetto..