Scippa la collana a un’ anziana e fugge in monopattino: arrestato dalla Polizia

Torino – È stato arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino marocchino di 25 anni ritenuto responsabile di un furto con strappo ai danni di un’anziana donna avvenuto nei giorni scorsi a Torino.L’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. Centro è scattato dopo una segnalazione della Centrale Operativa relativa a uno scippo in corso Regina Margherita, all’angolo con via della Consolata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane, mentre si trovava a bordo di un monopattino, si sarebbe avvicinato lentamente alla donna e, approfittando di un momento di distrazione, le avrebbe strappato la collana dal collo per poi allontanarsi rapidamente in direzione Piazza della Repubblica. Gli agenti intervenuti sul posto hanno individuato poco dopo un giovane compatibile con la descrizione fornita dalla vittima. Alla vista della Polizia, il ragazzo avrebbe tentato la fuga verso il quartiere Aurora, dando vita a un inseguimento a piedi e con un’auto di servizio. La fuga si è conclusa all’incrocio tra Corso Giulio Cesare e Corso Emilia, dove il giovane è stato raggiunto e bloccato. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato due collanine d’oro, tra cui quella riconducibile allo scippo commesso. Per il possesso della seconda collana, di cui il giovane non ha saputo dare spiegazioni, è scattata anche una denuncia per ricettazione. Il ragazzo è stato inoltre denunciato per minacce a pubblico ufficiale dopo aver rivolto insulti agli agenti durante gli accertamenti negli uffici della Polizia.