Sopraelevata, incidente in scooter: ragazzo in codice rosso in ospedale

Genova – La mattinata di domenica 19 luglio 2026 si apre con un incidente in sopraelevata, in direzione levante. Intorno alle ore 7:15 un ragazzo di 25 anni ha perso il controllo dello scooter che stava guidando ed è andato a sbattere violentemente sull’asfalto. Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza della Misericordia Genova e l’automedica Golf 4, il giovane ha riportato un trauma cranico e facciale ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. La polizia locale si sta occupando della gestione del traffico, con inevitabili rallentamenti, e della ricostruzione della dinamica. Sul posto anche i carabinieri. Dai primi accertamenti sembra si tratti di un incidente autonomo.