Lascia due cani soli in casa per andare in vacanza: denunciato un uomo di 50 anni di Venaria

Venaria Reale (TO) – Ha lasciato i propri cani in casa per partire per le vacanze, ma i continui abbai e guaiti degli animali hanno allarmato i vicini, che hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri. Un uomo di 50 anni è stato denunciato dalla Compagnia Carabinieri di Venaria con l’accusa di maltrattamenti e abbandono di animali. L’episodio è avvenuto nelle scorse settimane in una palazzina della città. Alcuni condomini, preoccupati per i rumori provenienti dall’appartamento, hanno contattato il numero di emergenza 112, segnalando i continui abbai, guaiti e mugolii di due cani, un Pitbull e un American Staffordshire Terrier.Giunti sul posto, i militari hanno accertato che il proprietario era assente e, con il supporto dei Vigili del Fuoco, sono entrati nell’abitazione per soccorrere gli animali. All’interno hanno trovato un ambiente in evidente stato di trascuratezza, tale da far ritenere che i due cani fossero rimasti soli da oltre 48 ore. Il proprietario è stato rintracciato il 17 Luglio, al suo rientro nell’abitazione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, si era allontanato da Venaria per trascorrere un periodo i vacanze fuori regione.