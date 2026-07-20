Maxi schianto tra moto: sei feriti in ospedale, un centauro vola in dirupo

Lumarzo (GE) – Grave incidente sulla SP77 durante una manifestazione motociclistica, il bilancio è di sei feriti portati in vari ospedali genovesi, cinque in codice giallo e uno in rosso. È successo intorno alle ore 15 di domenica 19 luglio.Il più grave, di circa 50 anni, è finito in una scarpata, cadendo per una decina di metri. Il centauro è stato recuperato, non ha mai perso conoscenza, ma per dinamica è stato trasferito al San Martino con l’elicottero. Nello stesso ospedale sono state portate altre due persone con fratture agli arti. Altri tre feriti sono invece stati trasportati tra Galliera e Villa Scassi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, l’automedica Golf 3 e le ambulanze della Croce Rossa Davagna, Croce Verde Lumarzo, Pubblica Assistenza Molassana, Croce Rossa Gattorna.