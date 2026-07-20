Violenta grandinata su Milano: interrotto il concerto di Bad Bunny

Milano – Ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny la violenta grandinata che ieri sera si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato migliaia di persone accorse per il secondo concerto dell’artista all’Ippodromo di San Siro. Secondo quanto riferiscono, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, e soccorsi dal personale del 118. L’arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine. In un primo annuncio diffuso dagli altoparlanti, gli organizzatori hanno inviato il proprio pubblico a rimanere al proprio posto, nella speranza che la perturbazione si allontanasse, ma con il peggioramento delle condizioni meteo è arrivato di evacuare l’area e raggiungere le uscite di sicurezza. Alcuni fan sono rimasti feriti, colpiti alla testa dalla grandine e centinaia di passeggeri bloccati su un treno diretto a Torino. È il bilancio dei disagi provocati dal violento nubifragio che ieri sera si è abbattuto su Milano e sulla Lombardia. La violenta grandinata ha investito poco dopo le 21 l’ippodromo. Secondo i vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti dai chicchi di grandine di grosse dimensioni, e sono stati soccorsi dal personale del 118.