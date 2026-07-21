Rissa in Piazza Santo Stefano: denunciati alcuni stranieri

Alessandria – Sempre nell’occhio del ciclone Piazza Santo Stefano dove, ieri notte, una rissa, che secondo le prime testimonianze avrebbe coinvolto alcuni stranieri, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno portato all’ospedale in codice verde un uomo di 32 e uno di 24 anni. Ad aumentare la preoccupazione il fatto che durante la rissa sarebbe spuntato fuori un coltello. I residenti lamentano una situazione che si protrae da troppo tempo: la Piazza, nelle ore notturne, cambia volto. Al mattino spesso si presenta con i segni della notte appena trascorsa: bottiglie vuote per terra e tracce di bivacchi. Ora saranno le indagini, anche attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere della zona, a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.