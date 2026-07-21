Furto di rame al cimitero di Racconigi: tre arresti dopo un controllo dei Carabinieri

Racconigi (TO) – Tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver rubato oltre un quintale di ornamenti e manufatti di rame dal cimitero comunale di Racconigi. Il fermo è avvenuto nella notte tra Martedì e mercoledì durante un posto di controllo dei Carabinieri di Carmagnola. A intercettare il mezzo sono stati i militari della Stazione di Villastellone, a Poirino, che hanno notato un furgone con targa straniera procede a velocità sostenuta. A bordo viaggiavano tre cittadini rumeni, di età compresa tra i 22 e i 31 anni, senza fissa dimora, il cui atteggiamento ha subito destato sospetti. Durante l’ispezione del veicolo, i Carabinieri hanno scoperto un ingente quantitativo di rame: ornamenti e orpelli funerari, secondo i primi accertamenti, supererebbero il quintale di peso. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di individuare in breve tempo il luogo del colpo: il cimitero comunale di Racconigi, distante circa quindici minuti dal punto in cui il furgone era stato fermato. I tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Dovranno rispondere anche dei reati di resistenza e minacce a pubblico ufficiale, contestati durante l’arresto. Attualmente si trovano nella casa circondariale “Lorusso e Cutugno”, a disposizione della Procura della Repubblica di Asti, che coordina le indagini.