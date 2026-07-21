Madre e figlia ferite durante uno spettacolo pirotecnico ad Andora

Andora (SV) – Sfiorata tragedia ad Andora, nel savonese, l’altra sera, dove una donna di 39 anni e sua figlia di 6 sono rimaste ferite durante uno spettacolo pirotecnico organizzato dai bagni marini. Le due malcapitate, residenti ad Alassio, stavano ammirando i fuochi d’artificio quando qualcosa è andato storto: secondo quanto riferito dalla stessa vittima dell’incidente, un fuoco d’artificio fuori controllo le avrebbe raggiunte. La gonna della madre e la maglietta della figlia si sarebbero incendiate in pochi secondi. Ad avere la peggio la piccola, ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova: non è in pericolo di vita, ma ha ustioni di secondo e terzo grado su diverse parti del corpo. La madre ha invece riportato lesioni alle gambe.