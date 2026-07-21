Paura nel comando della Polizia locale: uomo entra armato di coltello con la scritta “Allah Akbar”

Baranzate (MI) – Momenti di puro terrore a Baranzate, nel milanese, dove un uomo ha fatto irruzione all’interno del comando della Polizia locale armato di un grosso coltello da cucina, minacciando gli agenti presenti. L’allarme è scattato intorno alle 12.30 di Venerdì. L’autore del gesto, un marocchino di 31 anni, irregolare in Italia e con precedenti, è stato bloccato e disarmato dai Carabinieri prima che la situazione potesse degenerare. Ora si trova in carcere con l’accusa di attentato per finalità terroristiche. Le indagini sono proseguite immediatamente con una perquisizione nel luogo in cui lo straniero – affetto da disturbo bipolare della personalità e già sottoposto all’obbligo di dimora per furto aggravato – viveva. All’interno di un locale deposito occupato abusivamente dall’uomo, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio arsenale. Sotto chiave sono finiti decine di coltelli e strumenti atti a offendere modificati artigianalmente, sui quali erano state incise frasi di natura propagandistica. Oltre alle armi bianche, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 30 cartucce calibro 12 e vari attrezzi da cantiere, presumibilmente provento di furto.