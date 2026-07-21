Scippo da 72.000 euro a Santa Margherita: preso a Marsiglia

Santa Margherita Ligure (GE) – Due orologi di lusso per un valore complessivo di circa 72.000 euro strappati dal polso due turisti svizzeri a Santa Margherita Ligure. È l’esito di un furto con strappo, che si è concluso con l’arresto a Marsiglia di un cittadino algerino di 34 anni, individuato grazie alla cooperazione internazionale. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi. L’uomo di 34 anni, agendo insieme ad un complice, ha avvicinato la coppia e con un’azione repentina si è impossessato dei due cronografi, per poi darsi alla fuga. L’analisi delle immagini ha consentito di risalire al veicolo utilizzato dai due sospetti, risultato preso a noleggio. Seguendo gli spostamenti del mezzo, i Carabinieri ne hanno intercettato la traiettoria al confine con la Francia. Attraverso il centro di cooperazione di polizia e dogana di Ventimiglia, la segnalazione è passata alla polizia francese.Gli agenti della polizia francese hanno rintracciato la vettura a Marsiglia con a bordo il responsabile, eseguendo l’arresto. Nel corso della perquisizione, la polizia ha trovato e sequestrato uno dei due orologi asportati, del valore di circa 50mila euro.