Scippo in San Salvario: in moto strappano via la borsa a una ragazza nel dehor della pizzeria

Torino – Una frazione di secondo, questa volta non a bordo di un monopattino, come accade spesso a Torino, ma a bordo di una moto. È accaduto nella serata di domenica, 19 luglio 2026, nel quartiere San Salvario, precisamente in via Sant’Anselmo. Erano circa le 20 quando una giovane ragazza,in compagnia del fidanzato, era intenta a prendere posto nel dehor di una pizzeria. In piedi, stava per accomodarsi a tavola per una semplice cena fuori. In una mano ha il cellulare, nell’altra ha il manico della borsa che appoggia sul tavolo. Borse che in pochi secondi le viene strappata via da due persone che le sfrecciano vicino, dandosi poi alla fuga. Un uomo e una donna al momento ignoti e che, probabilmente, stavano osservando già prima i movimenti per entrare in azione in pochi istanti in maniera mirata. La fuga a bordo del mezzo è stata ancor più rapida, al punto da non dare luogo ad alcun tipo di inseguimento. Telefono a parte, dentro alla borsa c’era tutto: le chiavi di casa, il portafoglio, i documenti e soprattutto il permesso di soggiorno essendo la vittima di origine ecuadoriana.