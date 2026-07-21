Tentano di introdursi nel Campus Onu: fermati dalla Polizia

Torino – Nei giorni scorsi a Torino, la Polizia ha denunciato un ragazzo di 28 anni italiano e uno di 32 rumeno per tentato furto aggravato in concorso. Quest’ultimo è stato anche denunciato per ricettazione. L’intervento è scattato intorno alle 23.30, quando gli agenti del Commissariato di Barriera Nizza, impegnati nell’attività di controllo del territorio, sono intervenuti presso l’International Training Center dell’ONU in seguito alla segnalazione, da parte del personale addetto alla vigilanza, di un’intrusione all’interno del complesso.Grazie alla collaborazione degli addetti alla sicurezza, gli agenti hanno rintracciato e fermato il ragazzo di 28 anni mentre tentava di nascondersi nella vegetazione dell’edificio. Poco dopo, i poliziotti del Commissariato di Borgo Po hanno intercettato anche il complice mentre fuggiva in direzione dei campi sportivi del campus. Durante l’inseguimento, il trentaduenne ha lanciato tra le piante un oggetto che, una volta recuperato, è risultato essere una confezione di vino rosso appena asportata da una cella frigorifera della mensa, alla quale i due erano riusciti ad accedere sfruttando una porta antincendio rimasta aperta.