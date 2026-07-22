Albaro (GE) – Tragedia in Albaro in via Righetti all’altezza dell’incrocio con via della Sirena. Un uomo di 54 anni è morto, mentre attraversava la strada, dopo essere stato investito da una persona alla guida di un’automobile. È successo intorno alle ore 8 di mercoledì 22 luglio, sul posto il 118 ha inviato l’automedica Golf 1 e l’ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese. All’arrivo dei soccorritori si trovava in stato di incoscienza con ampia emorragia dal cavo orale. È stato assistito nei primi istanti da un medico di passaggio. Dopo oltre quaranta minuti di manovre rianimatorie senza esito, è stato dichiarato il decesso.La polizia locale ha chiuso via Righetti per i rilievi e i necessari accertamenti sulla dinamica.