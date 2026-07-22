A Sezzadio i Carabinieri forestali hanno salvato venti cani dalle fiamme

Sezzadio (AL) – Storia a lieto fine per venti cani salvati da un incendio dal nucleo carabinieri forestali di Ovada. E’ accaduto a Sezzadio, in provincia di Alessandria. Una pattuglia in servizio di reperibilità ambientale ha notato una densa colonna di fumo nero levarsi dalle campagne ed è intervenuta insieme ai vigili del fuoco e ai volontari per arginare i danni. L’incendio si era esteso su svariate decine di ettari di coltivazioni e boschi fino a minacciare seriamente i centri abitati. I carabinieri informati della presenza di un canile situato proprio sulla probabile direttrice di avanzamento del fronte del fuoco, hanno effettuato un sopralluogo e hanno riscontrato la presenza di circa venti cani chiusi nei box e recinti, constatando inizialmente l’assenza di personale addetto alla messa in sicurezza degli animali. Hanno quindi attivato le manichette d’acqua disponibili per bagnare l’area circostante, nel tentativo di rallentare l’avanzata delle fiamme in attesa dei soccorsi. Non appena le fiamme hanno iniziato ad interessare la recensione della struttura, i Carabinieri sono entrati nei box e hanno provveduto a caricare i cani nel cassone del loro mezzo di servizio per trasferirli in un’area sicura.Trasmesse tutte le informazioni al competente Nucleo carabinieri forestale di Acqui Terme, a cui sono affidate le indagini, i Forestali hanno avuto modo di rivedere gli amici a quattro zampe salvi, di nuovo al sicuro nei loro box nei giorni successivi.