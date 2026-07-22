Arrestato un uomo di 75 anni per maltrattamenti nei confronti della compagna

Momperone (AL) – Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di arrestare in flagranza un uomo di 75 anni, responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna e violazione di domicilio aggravata dall’uso di armi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era riuscito ad introdursi nell’abitazione della donna dopo aver forzata il cancello e la porta d’ingresso. La vittima però si era accorta in tempo della sua presenza ed era uscita di casa, allertando il 112. I carabinieri della Compagnia di Viguzzolo hanno bloccato l’uomo e lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico custodito in un borsello. La donna ha raccontato di aver subito ripetute minacce, intimidazioni e aggressioni fisiche, episodi che non aveva mai denunciato per il timore di possibili ritorsioni.Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Alessandria, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.