Arrestato un uomo di 75 anni per maltrattamenti nei confronti della compagna

22 Luglio 2026 REDAZIONE Nera 20

Arrestato un uomo di 75 anni per maltrattamenti nei confronti della compagna

Momperone (AL) – Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di arrestare in flagranza un uomo di 75 anni, responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna e violazione di domicilio aggravata dall’uso di armi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era riuscito ad introdursi nell’abitazione della donna dopo aver forzata il cancello e la porta d’ingresso. La vittima però si era accorta in tempo della sua presenza ed era uscita di casa, allertando il 112. I carabinieri della Compagnia di Viguzzolo hanno bloccato l’uomo e lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico custodito in un borsello. La donna ha raccontato di aver subito ripetute minacce, intimidazioni e aggressioni fisiche, episodi che non aveva mai denunciato per il timore di possibili ritorsioni.Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Alessandria, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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