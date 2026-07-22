Donna trovata morta in casa: nessuna ipotesi esclusa

Torino – Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nella notte in un appartamento di una palazzina di Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. A lanciare l’allarme sarebbe stato un amico della donna, che ha una età compresa tra i 30 e 40 anni, che da qualche tempo non aveva più sue notizie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Torino. Al momento nessuna ipotesi sul decesso della vittima è escluso dagli investigatori a causa delle condizioni in cui è stato trovato il corpo. Per stabilire a quando risale la morte si dovrà attendere l’esito dell’autopsia che potrà far luce anche sulle cause.