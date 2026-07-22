Il gattino “Noah” intrappolato in garage per alcuni giorni: salvato dalla Polizia

Torino – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha tratto in salvo “Noah”, un gatto di 2 anni smarrito dal proprietario e rimasto intrappolato per circa due giorni all’interno di un garage condominiale in via Lessolo, a Torino. A seguito di una segnalazione giunta al 112, gli operatori del Commissariato di Polizia Dora Vanchiglia intervenuti, dopo aver udito i miagolii provenire dall’interno del garage, hanno individuato il box nel quale il gatto si trovava. I poliziotti sono riusciti ad accedere al locale attraverso una finestra. Una volta all’interno, hanno ritrovato il gatto rimasto incastrato tra numerosi mobili. Dopo quasi due ore di lavoro, durante le quali gli operatori hanno agito con la massima cautela per evitare di ferire il gatto, è stato contattato anche l’utilizzatore del garage che ha aperto la saracinesca.”Noah” è stato, quindi, tratto in salvo e il proprietario ha espresso la propria profonda gratitudine agli operatori intervenuti e alla Polizia di Stato.