Incidente sulla A7 in direzione Milano: tir con pollame si ribalta, conducente fuori pericolo di vita

Milano – Polli e galline morti, un autotrasportatore gravemente ferito e disagi alla circolazione. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 2.30 della notte tra martedì e mercoledì, lungo l’Autostrada A7, alle porte di Milano.Dalle prima informazioni, per cause ancora in corso di accertamento, un camion che trasportava animali vivi, in particolare pollame, si è ribaltato improvvisamente mentre percorreva un tratto in curva sull’Autostrada A7 Genova-Milano, perdendo gran parte del carico sulla carreggiata. L’impatto si è verificato nel tratto compreso tra Binasco e Assago, in direzione Milano, a ridosso della Barriera di Milano Ovest, verso le 2.30 della notte tra martedì e mercoledì 22 luglio. Dopo la carambola, il camion è rimasto adagiato su un fianco, disperdendo numerosi volatili sull’asfalto, alcuni ormai privi di vita. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco: per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e per la rimozione degli animali è stato chiuso un tratto di un’intera carreggiata dell’Autostrada A7, in direzione del capoluogo lombardo. Il conducente del tir, un uomo di 55 anni, è stato estratto e trasportato in codice giallo all’istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano). Non è in pericolo di vita.