Lite tra due vicini degenera: prima una coltellata alla coscia poi uno sparo a salve

Arquata Scrivia (AL) – I Carabinieri di Arquata Scrivia hanno denunciato due uomini di 40 e 45 anni per lesioni personali aggravate, esplosione pericolosa, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I due vicini di casa hanno dato vita ad un violento diverbio, nato per futili motivi e degenerato, intorno alle quattro di questa notte, nei pressi del palazzo comunale, a causa di un presunto debito dovuto ad una compravendita privata. I due uomini, entrambi in stato di ebbrezza, hanno innescato una discussione sulla scalinata condominiale. La situazione è degenerata quando l’uomo di 40 anni ha sferrato una coltellata alla coscia al rivale. La vittima è rientrata nel proprio appartamento, ha preso una pistola e ha sparato un colpo a salve in direzione del proprio aggressore per intimidirlo. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri di Arquata, insieme ai colleghi di Novi Ligure. Entrambi gli uomini sono stati portati in ospedale. L’arma da taglio e la pistola a salve sono state sequestrate.