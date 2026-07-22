Persona travolta da un treno in stazione a Monza: traffico ferroviario bloccato

Monza – Soccorsi a pieno ritmo nella stazione ferroviaria di Monza. Poco dopo le 23 di martedì, una persona – le cui generalità non sono ancora state rese note dalle autorità – è stata travolta da un treno in transito all’interno dello scalo del capoluogo brianzolo. L’allarme è scattato all’istante, mettendo in moto la macchina dei soccorsi in massima urgenza. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso, il traffico ferroviario è stato immediatamente bloccato, coinvolgendo in parte anche il nodo Milano. Sullo scenario dell’incidente sono tempestivamente intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della questura di Monza. Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, i sanitari ne hanno disposto il trasporto d’urgenza, sempre in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Le forze dell’ordine e la polizia ferroviaria sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non è chiaro se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario.