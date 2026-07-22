Torino, quartiere Parella: nascondeva la cocaina in una cassetta elettrica, arrestato dalla Polizia

Torino – La Polizia di Stato ha arrestato nel quartiere Parella di Torino un uomo di 34 anni, cittadino senegalese, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’uomo si sarebbe avvicinato ad una cassetta dell’energia elettrica pubblica situata all’angolo con via Baveno, dalla quale avrebbe prelevato un piccolo involucro, nascondendolo immediatamente in bocca. Poco dopo sarebbe salito a bordo di un’auto che avrebbe compiuto un breve giro dell’isolato, per poi riportarlo nello stesso punto. Alla vista della Polizia l’uomo avrebbe tentato la fuga e, una volta raggiunto, avrebbe opposto resistenza cercando di divincolarsi. Bloccato dagli operatori, l’uomo di 34 anni avrebbe espulso dalla bocca una dose sferica di sostanza stupefacente. L’ispezione dell’area retrostante la cassetta elettrica ha poi permesso di recuperare, nascosto in u fazzoletto di carta, un sacchetto contenente altre 32 dosi confezionate nello stesso modo, per un peso complessivo di circa 16 grammi di cocaina.Durante la perquisizione è stata inoltre trovata la somma di 365 euro, sequestrata perché ritenuta dagli investigatori riconducibile all’attività di spaccio. Al termine delle procedure, l’uomo è stato arrestato. Dopo la convalida dell’arresto è stata disposta nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.