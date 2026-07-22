Uomo cade dal monopattino tra Pecetto Torinese e Cambiano: è grave in ospedale

Cambiano (TO) – Un italiano di 62 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere caduto mentre viaggiava su un monopattino elettrico lungo la strada provinciale 123, in località Madonna della Scala a Cambiano. Lui stava procedendo da Pecetto Torinese verso Cambiano e la caduta potrebbe essere avvenuta dopo che ha preso male un dosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero con un’ambulanza della Croce Verde di Villastellone e l’elisoccorso. Quest’ultimo ha trasportato il ferito all’ospedale Cto di Torino dove i medici si sono riservati la prognosi. A preoccuparli sono in particolare i traumi facciali che ha subito. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Chieri. Sembra certo che non ci siano altri veicoli coinvolti.