Vasto incendio nei boschi sotto al Forte di Gavi: sul posto vigili del fuoco e volontari

Gavi (AL) – Nel pomeriggio di oggi, Mercoledì, un incendio boschivo è divampato sulle alture di Gavi, in un’area situata nei pressi del Forte, richiedendo un imponente intervento dei soccorsi. ul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Novi Ligure e Alessandria, affiancate dal personale Anti-Incendi Boschivi (Aib), dai Carabinieri e dal sindaco di Gavi, Carlo Massa, che sta seguendo l’evolversi della situazione.Le operazioni di spegnimento risultano particolarmente complesse a causa della conformazione del terreno, caratterizzato da un’area impervia che rende difficoltosa l’accesso ai mezzi di terra. Per questo motivo, è stato richiesto anche il supporto del mezzo aereo dei Vigili del Fuoco, impiegato per contenere l’avanzata delle fiamme. Secondo quanto riferito dal sindaco Massa, il vento sta alimentando il rogo, favorendone la propagazione e rendendo più difficile le attività di contenimento. Al momento i soccorritori sono impegnati nel circoscrivere l’incendio per evitare che si estenda ulteriormente alla vegetazione circostante. Le operazioni sono tuttora in corso e, al momento, non sono state diffuse informazioni su eventuali danni a persone o abitazioni.