Altro incidente all’incrocio tra via Pisacane e via Marengo: cinque i veicoli coinvolti

Alessandria – Un altro incidente in via Pisacane: residenti esasperati “Qui è un incidente continuo”. Cinque i veicoli coinvolti, tre dei quali erano in sosta. Questa mattina si è verificata una nuova carambola che ha coinvolto più autovetture, richiamando sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della circolazione. Ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. L’impatto, tuttavia, riaccende i riflettori su una zona dove gli incidente si susseguono con una certa regolarità. La carambola di questa mattina si aggiunge così a una serie di sinistri che hanno trasformato l’incrocio tra via Pisacane e via Marengo in un punto critico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e per ripristinare la normale circolazione, rimasta rallentata durante le operazioni di soccorso.