Bimba di quattro anni muore folgorata nel vercellese

Vercelli – Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità e lasciato nel dolore una famiglia. Una bambina di quattro anni è morto Domenica pomeriggio dopo essere stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato in seguito a una probabile folgorazione avvenuta all’interno dell’abitazione di famiglia, in un paese del Vercellese al confine con il Monferrato.L’allarme è scattato intorno alle 15, quando il personale del Pronto Soccorso ha informato il 112 dell’arrivo della piccola in condizioni gravissime. Nonostante i disperati tentativi dei sanitari, per la bambina non è stato possibile fare nulla e il decesso è stato dichiarato poco dopo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, al momento dell’incidente la bambina si trovava in casa con i nonni, una sorella di sette anni e un fratellino di due, mentre i genitori si erano allontanati per alcune commissioni. Sarebbe stata proprio la sorella maggiore ad accorgersi di quanto accaduto e a richiamare l’attenzione dei nonni, che hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e allertato i genitori. La piccola è stata quindi accompagnata d’urgenza all’ospedale di Casale Monferrato, dove i medici hanno tentato inutilmente di salvarle la vita.Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Polizia, incaricata di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare le cause che avrebbero provocato la folgorazione.