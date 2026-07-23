Cade durante un corso di Mountain bike, grave un bambino di otto anni: ricoverato al Regina Margherita

Valpelline (AO) – Un grave incidente si è verificato nella giornata di ieri a Valpelline, in Valle d’Aosta, dove un bambino di 8 anni è rimasto seriamente ferito a seguito di una caduta dalla propria mountain bike durante un corso organizzato da un’associazione ciclistica locale. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe improvvisamente perso il controllo della bicicletta mentre percorreva un tratto stradale della località valdostana, finendo per impattare con violenza il corpo contro il manubrio del mezzo. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Parini” di Aosta, gli esami strumentali condotti dai medici hanno evidenziato una delicata lesione al fegato.Vista la natura del trauma, i sanitari ne hanno disposto l’immediato trasferimento al presidio infantile “Regina Margherita” di Torino, dove il bambino si trova ora ricoverato nel reparto di chirurgia ad alta intensità. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dall’équipe medica e risultano al momento stabili.