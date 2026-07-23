Cantalupo: lancio di una bomba carta sul balcone del conducente dell’auto che due anni fa causò l’incidente

Cantalupo (AL) – A quattro anni dal tragico incidente al passaggio a livello di Cantalupo in cui persero la vita quattro giovani, un nuovo episodio riaccende tensioni e interrogativi. Due giorni fa è stato lanciato un ordigno rudimentale sul balcone dell’abitazione del giovane che era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente. L’esplosione ha provocato danni alle tapparelle e agli oggetti presenti sul balcone. Marouan Naimi, all’epoca 22enne, era alla guida dell’auto che, nella notte tra il 10 e l’11 dicembre 2022, ignorò l’alt dei Carabinieri al quartiere Cristo di Alessandria e proseguì la corsa fino a Cantalupo, dove la vettura uscì di strada finendo nel giardino di un’abitazione vicino al passaggio a livello.Nel violento schianto morirono sul colpo tre dei sette ragazzi che erano sulla Peugeot: la 15enne Denise Maspi, il 21enne Lorenzo Vancheri e il 23enne Lorenzo Pantuosco. Il drammatico bilancio si aggravò dieci giorni più tardi con la morte, in ospedale, di un quarto giovane, il 21enne Vincenzo Parisi. Durante il processo Marouan Naimi patteggiò poi la pena a quattro anni da scontare ai domiciliari.