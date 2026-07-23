Incidente in autostrada a Genova: quattro i feriti

Genova – Sono quattro i feriti del bilancio dell’incidente stradale di stanotte (tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio) sull’autostrada A1. Il fatto si è verificato intorno alle 4 del mattino nel tratto tra Genova Ovest e Aeroporto, in direzione Ventimiglia. Secondo le prime informazioni, un’auto avrebbe sbandato per cause da chiarire, finendo autonomamente contro il guardrail. Sul posto, la Croce d’Oro di Sampierdarena, la Misericordia Soccorso Genova, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Quattro le persone portate in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni: due feriti sono stati accompagnati al Villa Scassi di Sampierdarena e due all’ospedale Evangelico di Voltri, tutti in codice giallo.