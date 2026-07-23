L’Alessandria sceglie il giovane Lo Duca per rinforzare la difesa

Alessandria – Lorenzo Lo Duca è un nuovo difensore dell’Alessandria. Classe 2003, siciliano di Milazzo, cresciuto nel settore giovanile del Catania, Lorenzo ha già vinto un campionato di serie D, con il Rimini, stagione 2020-2021, conquistando la C da protagonista. Conosce molto bene la categoria, 116 presenze, con le maglie di Luparese, United Riccione, Nuova Igea Virtus, nell’ultima stagione alla Castrumfavara, 38 gare disputate e due reti segnate. Per Lo Duca anche tre presenze in C alla Virtus Francavilla. Ora è entusiasta di vestire una maglia gloriosa e di essere stato scelto dai Grigi. “Lorenzo, nonostante la giovane età, sa già cosa significa vincere un campionato di serie D, avendolo conquistato con il Rimini. Porta con sé mentalità vincente, qualità e grande ambizione: caratteristiche che cercavamo per rafforzare la squadra”. Queste le parole del presidente Antonio Barani.