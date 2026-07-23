L’incontro al parco e la violenza sessuale: accusato di stupro un ragazzo di 22 anni

Milano – Prima la conoscenza attraverso i messaggi privati su Instagram. Poi la decisione di vedersi andando in un parco della periferia sud di Milano. Alcuni baci, poi lui avrebbe voluto altro. La ragazza si sarebbe rifiutata ma lui sarebbe andato avanti lo stesso con le sue intenzioni. È quanto ricostruito della violenza sessuale di cui è accusato un ragazzo di 22 anni, ora con l’obbligo di dimora nel suo Comune di residenza (e il divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7), nei confronti di una 16enne conosciuta attraverso il social network. I due si sono incontrati il 29 marzo in zona Famagosta. Con loro un’amica della ragazza. Il terzetto è salito su un bus finché l’amica non è scesa lasciando da soli i due, che hanno deciso di proseguire fino a un’area verde della zona, dove inizialmente si sarebbero scambiati baci consenzienti. Poi, quando lui ha manifestato anche altre intenzioni, lei l’avrebbe respinto e il 22enne avrebbe abusato della giovane, che dopo si è confidata con l’amica (la stessa che era con loro all’inizio dell’appuntamento) e ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine. Davanti alla gip, il ragazzo si è difeso affermando che fosse tutto consenziente, tanto che la coppia si sarebbe allontanata insieme dal parchetto. Ma la gip ha accolto la ricostruzione degli investigatori stabilendo la misura dell’obbligo di dimora, ritenuta sufficiente a evitare che il ragazzo torni a commettere un simile reato. Ora l’avvocato del giovane chiederà il permesso di allontanarsi dal Comune di residenza per lavoro.