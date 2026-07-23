Malore in acqua, muore un bagnate a Multedo

Multedo (GE) – Tragico pomeriggio a Multedo. Un uomo di 55-60 anni è morto mentre faceva il bagno nel pomeriggio d oggi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha accusato un malore improvviso mentre era in acqua. È stato recuperato da alcuni bagnanti che si trovavano nelle vicinanze e hanno subito dato l’allarme. Sul posto è intervenuta l’auto medica del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso.I carabinieri stanno ora effettuando gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.