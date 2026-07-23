Verbania: otto arresti per estorsione, traffico di rifiuti, usura aggravata e detenzione di armi

Verbania – Dall’alba i Carabinieri del comando provinciale di Verbania e del gruppo forestale, al termine di un’indagine coordinata dalla Dda di Torino, stanno eseguendo otto arresti, perquisizioni e sequestri societari. L’accusa per tutti è di estorsione aggravata con il metodo mafioso, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di società, usura aggravata e detenzione di armi da fuoco. L’operazione, ancora in corso, vede impegnati 80 carabinieri dei comandi di Verbania, Novara e Torino, i forestali di Verbania, il Nucleo antisofisticazione monetaria di MIlano, il nucleo elicotteri di Orio al Serio e il nucleo cinofili di Volpiano.