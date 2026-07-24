Anziana spinta a terra e rapinata nella metro di Milano: indagano le forze dell’ordine

Milano – Un’anziana con un vestito verde e una borsa a tracolla sulla spalla sinistra. Si dirige verso le scale lungo un corridoio di una fermata della metro di Milano. Incrocia un ragazzo, pantaloncini, maglia sportiva, cappellino da baseball, borsello e bottiglietta di plastica in mano. La ferma per chiederle una informazione, la spinge contro il muro verde, poi a terra. Le strappa una collana dal collo e scappa, mentre la donna rassegnata resta distesa sul fianco sinistro. È l’intera sequenza ripresa da un video di una telecamera di sicurezza posizionato all’interno di una delle stazioni della metro di Atm. Sulla rapina, avvenuta mercoledì 22 luglio, indagano le forze dell’ordine.