Donna trovata morta in un appartamento: c’è un indagato

Torino – C’è un indagato per la morte della giovane donna trovata senza vita la sera di Lunedì scorso in un appartamento di Barriera di Milano, avvolta in un telo e nascosta nel cassettone del letto. A dare l’allarme era stato un amico preoccupato per non avere avuto più notizie della donna. A quanto si apprende, l’indagato sarebbe stato ascoltato a lungo dagli investigatori della Squadra Mobile di Torino che dal momento del ritrovamento del cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sono al lavoro per ricostruire vita privata e lavorativa della donna. Oggi, intanto, è stata eseguita l’autopsia per accertare le cause della morte stabilire con maggiore certezza quando la donna ha perso la vita: ancora presto, fanno sapere gli investigatori, per conoscere gli esiti delle analisi.