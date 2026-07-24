Incidente nella notte: grave un motociclista di 50 anni

Livorno Ferraris (VC) – Grave incidente stradale nelle serata di ieri, 23 Luglio, nel comune di Livorno Ferraris. Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 23.20, un motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un ostacolo. Non è chiaro se si sia trattato di un auto o di un muro. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire le dinamiche del sinistro. Il centauro, uomo di circa 50 anni, è stato soccorso in codice rosso e trasportato dall’ambulanza di Santhià all’ospedale di Vercelli, dove è ricoverato nel reparto di rianimazione.