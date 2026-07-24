L’Us Alessandria calcio annuncia l’arrivo di un nuovo esterno: Alessandro Ceccarelli

Alessandria – La fascia destra è il suo regno, soprattutto a centrocampo e come ala: Alessandro Ceccarelli, nuovo giocatore dell’Us Alessandria, ha nella duttilità tattica una delle sua qualità importanti, che lo rende utile per diversi schieramenti e per più ruoli lungo la corsia esterna, quinto a destra, ma anche a sinistra, e pure, per esigenze di gioco, con compiti più offensivi. Classe 2006, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Ceccarelli ha già all’attivo 63 presenze in D, e 2 gol, con le maglie di Real Monterotondo e , nell’ultima stagione, dell’Ancona, punto fermo della formazione marchigiana in campionato, playoff compresi, e Coppa Italia. Ora è pronto a vivere la nuova tappa in maglia grigia, la più bella e lapis unica al mondo. “Alessandria è un ragazzo fortissimo, con qualità importanti e un potenziale enorme. Adesso tocca a noi accompagnarlo nella sua crescita e metterlo nelle condizioni di esprimere tutto il suo valore”. Dichiara così il presidente Antonio Barani