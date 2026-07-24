Stupratore in bici aggredisce una nonna di 70 anni: la donna dimessa dall’ospedale con una prognosi di 30 giorni

Chieri (TO) – Terrore sulla collina di Torino: dove una donna di 70 anni, pensionata e nonna di due nipoti, è stata aggredita da un giovane di colore che ha tentato di stuprarla, minacciandola con un coltello. Il nuovo episodio è accaduto nei giorni scorsi a Chieri, lungo la pista ciclabile che collega la città a Riva di Chieri. La donna, attorno a mezzogiorno, stava percorrendo in bicicletta la pista, diretta a Chieri, quando è stata affiancata da un altro ciclista, un giovane di colore. Questi le ha chiesto di fermarsi, poi l’ha spinta facendola cadere in un fosso. A quel punto l’avrebbe afferrata per il collo, cercando di trascinarla nella vegetazione e minacciandola con un coltello. Le avrebbe strappato i vestiti, tentando di violentarla. La donna ha chiesto aiuto ad un altro ciclista di passaggio, che ha tentato di inseguire l’aggressore: ma questi ha abbandonato la bici ed è riuscito a scavalcare una terrapieno, raggiungendo la vicina circonvallazione e dileguandosi. Ora le indagini sono i carabinieri, mentre la pensionata è stata medicata alle Molinette, da cui è stata dimessa con una prognosi di trenta giorni per la costola fratturata e lesioni alla trachea.