Altro innesto per l’Alessandria calcio: arriva il giovane sardo Enrico Cubeddu

Alessandria – Un giovane talento per l’Us Alessandria Calcio, che in questo mercato conferma la scelta di affidarsi a prospetti in linea con la volontà di dare continuità e sviluppo al progetto tecnico: Enrico Cubeddu è la dimostrazione, concreta, di questo metodo di costruzione del gruppo. Classe 2008, Cubeddu è di Olbia, cresciuto nel vivaio della formazione sarda, con cui ha debuttato in D nell’ultima stagione, 18 presenze e una rete. Esterno di difesa con il vizio del gol, è stato inserito nella top 11 dei migliori giovani sardi che si sono messi in evidenza nello scorso campionato. Ora è pronto per confermare tutto e continuare il suo percorso, con la maglia grigia. ” Enrico si è meritato un posto nella top 11 dei migliori giocatori della Sardegna. Perché ha qualità, determinazione e voglia di crescere. L’Alessandria calcio crede molto in lui e nelle sue potenzialità” dichiara il presidente Antonio Barani.