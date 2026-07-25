Incidente a Torino Lingotto: scontro tra due auto all’incrocio, traffico congestionato

Torino – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 24 luglio 2026, all’incrocio tra via Sidoli e via Passo Buole a Torino. Due auto, un’Audi e una Volvo, si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nonostante gli importanti danni riportati dai due veicoli, le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’ambulanza dei Giovanniti, inviata per conto del 118 Azienda Zero, che hanno prestato assistenza ai presenti. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per eseguire i rilievi, ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità.